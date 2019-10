Vincent Delerm explore son univers intimiste dans un 7e album et un 1er film

Vincent Delerm - Vie Varda (video officielle) - 15/10/2019 Vincent Delerm : Vie Varda disponible ici : https://lnk.to/VincentDelermPanorama, extrait du nouvel album Panorama à venir le 18 octobre. En concert à la Cigale (Paris) du 22 au 26 octobre 2019 : Complet ! Du 5 au 9 novembre 2019 : Complet ! DATES SUPPLÉMENTAIRES : 3-4-5-6-7 décembre ! et en tournée dans toute la France : https://lnk.to/VincentDelermConcerts. Réalisation : Vincent Delerm Montage : Cauboyz Paroles et musique : Vincent Delerm ℗ & © 2019 VF Musiques - tôt Ou tard Vincent Delerm sur Instagram : https://www.instagram.com/vincentdelerm Vincent Delerm sur Facebook : https://www.facebook.com/VincentDelermOfficiel/ http://vincent-delerm.com/ Paroles : Si on peut oublier tout ça Le stadium Défense Arena Les charrues le concours sous la douche Si on peut ce soir effacer Le carton trois millions d’entrées Simplement dire ce qui nous touche Si on peut vivre comme Agnès Se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vie Varda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Si on peut regarder ailleurs Pas le clash pas les chroniqueurs Quelquefois chercher l’élégance Si on peut trouver la beauté Un visage par le temps froissé Dans la nuit un danseur qui danse Si on peut vivre comme Agnès Se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vie Varda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Si je peux dormir contre toi Si je peux t’aimer dans le froid Si je peux jusqu’à la fin des temps Dans les rues te photographier À Lisbonne un matin d’été Si je peux encore un instant Si je peux vivre comme Agnès Parler avec toi dans la pièce Et ressentir une émotion Si je peux vivre une vie Varda Marcher sur le sable avec toi Faire une vie hors compétition Si je peux vivre comme Agnès Si je peux vivre une vie Varda