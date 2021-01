Victoires de la musique : les Belges Lous and the Yakuza et Noë Preszow parmi les révélations

Les 36e Victoires de la musique ont révélé leur nomination ce lundi. Parmi elles, Lous and the Yakuza est nommée pour la "révélation féminine" et Noë Preszow pour la "révélation masculine". Benjamin Biolay est l’artiste le plus nommé, dans trois catégories, avec son album Grand Prix.

Lous and the Yakuza et Noë Preszow seront les nouvelles chances belges de remporter un trophée, après la victoire d’Angèle l’an passé.

La cérémonie aura lieu le 12 février à Paris, probablement sans public. Le président d’honneur cette année sera Jean-Louis Aubert. Deux catégories ne seront pas remises cette année, fermeture des salles oblige : pas de "révélation scène" ni de "meilleur concert" en 2020.

Parmi les autres nominations, on retrouve Aya Nakamura, Vianney, Julien Doré, Camelia Jordana, Grand Corps Malade, Christine and the Queens ou encore Michel Jonasz.

La liste des nominations :

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine

Hatik

Hervé

Noë Preszow

Révélation féminine

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album

"Aimée", Julien Doré

"Grand Prix", Benjamin Biolay

"Lundi méchant", Gaël Faye

"Mesdames", Grand Corps Malade

"Paradis", Ben Mazué

Chanson originale

"Comment est ta peine ?", Benjamin Biolay

"Corps", Yseult

"Facile", Camelia Jordana

"La maison de retraite", Michel Jonasz

"Mais je t’aime", Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle

"Goliath", Woodkid

"La vita nuova", Christine and the Queens

"Nous", Julien Doré