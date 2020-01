Vanessa Paradis parmi les premiers noms du festival Lasemo 2020

Vanessa Paradis - Vague à l'âme sœur (Clip Officiel) - 10/01/2020 « Vague à l'âme sœur » extrait du nouveau Best of de Vanessa Paradis, « Best of & Variations » disponible en précommande : https://vanessaparadis.lnk.to/BestofVariations Réalisation : Helena Ichbiah - Ich&Kar + Anne Rohart Production : DKB Productions Directeur de production : Emmanuel Barrault Chargée de production : Estelle Gaillardet Directeur de la photographie : Rosario Romagnosi Première assistante caméra : Justine Bourgade Première assistante réalisation : Anaëlle Cohen Régisseur général : Thibaut Moraldi Chef électricien : Basile Barniske Électricien : François Auclair Chef machiniste : Martin Defossez Ingenieur du son plateau : Laurent Malan Moyens techniques : RVZ, Studio AMP Visual TV, Dinosaures Stylisme : Charlotte Betaillole Maquillage : Christophe Danchaud Coiffure : Laurent Philippon Montage : Anne Rohart + Helena Ichbiah Iconographie : Helena Ichbiah, Jean-Charles Abrial, Marine Dion Effets spéciaux : Ich&Kar Chef de projet : Jérôme Marroc-Latour, assisté de Chloé Lahir Retrouvez Vanessa Paradis sur : Facebook : https://www.facebook.com/vanessaparadisofficiel/ Instagram : https://www.instagram.com/vanessaparadis_musique/ Site officiel : http://vanessaparadis.fr/ S'abonner à la chaîne YouTube : https://VanessaParadis.lnk.to/SubscribeYoutube Ich&Kar : https://www.ichetkar.fr/ Anne Rohart : http://www.annerohart.com/ DKB Production : http://www.dkbproductions.com/ ©2019 Barclay, un label Universal Music France Music video by Vanessa Paradis performing Vague à l'âme sœur. © 2019 Barclay http://vevo.ly/BrwRAN