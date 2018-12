Vanessa Paradis en tournée en France et en Belgique au printemps

La chanteuse sillonnera les routes de France et de Belgique pour présenter au public son dernier album "Les Sources" sorti en novembre dernier. Une vingtaine de dates sont prévues entre mai et juillet 2019, dont quatre concerts à l'Olympia à Paris.

Cinq ans après "Love Songs", Vanessa Paradis a présenté le 16 novembre dernier son septième opus "Les Sources", un album simple et intimiste marqué par son récent mariage avec l'écrivain et réalisateur Samuel Benchetrit. C'est d'ailleurs lui qui a écrit les paroles de "Ces mots simples", le premier extrait de l'album.

Pour présenter ses douze nouvelles chansons au public, Vanessa Paradis annonce une tournée composée d'une vingtaine de dates, entre mai et juillet prochains. L'artiste entamera son tour de France le 13 mai à Courbevoie, en région parisienne, et le ponctuera le 5 juillet à Monte-Carlo. Marseille, Clermont-Ferrand, Nantes, Tours, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, ainsi que les deux villes belges Bruxelles et Liège, seront également visitées.

À noter par ailleurs, une série de quatre concerts donnée à Paris à l'Olympia, du 22 au 25 juin prochains. La billetterie ouvrira le jeudi 13 décembre à 10h.