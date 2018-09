Vanessa Paradis dévoile le premier extrait de son album "Les Sources"

Afin de faire patienter ses fans jusqu'au 16 novembre, jour où sortira son septième opus "Les Sources", l'artiste française dévoile ce vendredi dans son intégralité son single "Ces mots simples".

Cinq ans après "Love Songs", vendu à 200.000 exemplaires, Vanessa Paradis revient à ses premières amours : la musique. "Les Sources", son septième album, sera disponible le 16 novembre prochain. Son premier extrait est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de streaming. "Ces mots simples", déclaration d'amour tout en douceur, a été écrit par son mari Samuel Benchetrit.

La rentrée s'annonce chargée pour Vanessa Paradis. En plus de ce nouvel album, arrangé par Paul Butler, le leader du groupe de rock indépendant The Bees, la Française est actuellement à l'affiche de "Photo de famille" de Cécilia Rouaud aux côtés de Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby, Camille Cottin et Pierre Deladonchamps.