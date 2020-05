Une chanson d'Aldebert pour apprendre les gestes barrière pour le retour à l'école

Aldebert, chanteur star chez les enfants, a mis en musique les gestes barrière pour le retour à l'école dans un morceau, "Corona Minus", en partenariat avec France Télévisions et dont les droits iront à Emmaüs.

"Dans cette chanson, je présente le virus comme un monstre extra-terrestre, que nous, les combattants sur Terre, devons faire disparaître", explique à l'AFP l'artiste, qui fait appel à ses jeunes fans sur ses réseaux sociaux pour un clip collaboratif.

"Pendant le confinement, j'ai eu pas mal de demandes sur mes messageries pour une chanson de prévention et France Télévisions me l'a demandé aussi, détaille-t-il. Au début, je n'étais pas hyper-chaud, ce n'est pas évident et pas le sujet le plus glamour. Puis j'ai trouvé cette idée décalée d'un virus qui vient d'une autre planète, pour que le morceau ne soit pas glauque, donne la pêche et incite à se protéger en vue du retour à l'école, pour que ce ne soit pas le bazar".