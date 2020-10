Un nouveau morceau inédit de Johnny Hallyday ce vendredi… et après ?

Un inédit de Johnny Hallyday est sorti ce vendredi, mais cette pépite de studio est sans doute une des dernières du genre, ce qui ne freinera pas les projets autour du rockeur, comme une comédie musicale en gestation. Deux sortes d’hommes, le blues exhumé par Warner, la dernière maison de disques du Taulier décédé en 2017, est un cas particulier. "On n’a pas vraiment fait de recherches d’inédit, en toute sincérité" confie à l’AFP Bertrand Lamblot, directeur artistique sur ce projet. "C’est un morceau des sessions de Rester vivant (2014), mixé, mastérisé, validé par Johnny, mais pas retenu sur le disque. On l’avait oublié, car on avait avancé ensuite sur d’autres projets, comme De l’amour et Mon pays c’est l’amour".

"Après son décès, on avait même dit dans une conférence de presse qu'on n'avait pas d'inédit de Johnny dans les tiroirs. Mais le management de Pierre-Yves Lebert, qui avait écrit les paroles, et de Daran, pour la musique, nous a appelé pour dire que ce titre existait. Et on l'a retrouvé dans le disque dur de la session d'enregistrement".

Des morceaux inédits, sur les "Doigts d'une main"

Ce type de trouvailles (morceaux en studio jamais publiés) va devenir de plus en plus rare avec le temps. Johnny n'était pas du genre à laisser traîner des titres dans un placard, quand il avait beaucoup de morceaux, il faisait un double album explique à l'AFP Michel Jankielewicz, conseiller artistique pour l'œuvre de Johnny, dans le cercle de Laeticia Hallyday, veuve de la star. C'est ce qu'avançait aussi auprès de l'AFP Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal - maison de disques historique de l'ex-idole des jeunes - au printemps, au moment de la sortie de La nuit avec moi, inédit qui dormait sur des bandes de 1969. Certes, Universal dispose encore de bandes des sessions d'enregistrement de Johnny - "c'est notre trésor, ça se présente comme des bobines d'un peu moins de 30 cm de diamètre" - qui reposent, "à hygrométrie et température constantes dans un entrepôt aux environs de Paris", détaillait Xavier Perrot. Mais le responsable soulignait: "A mon avis, si on en trouve (d'autres inédits), ça se comptera sur les doigts d'une main. Avec le numérique, on peut tout conserver d'une session d'enregistrement. Mais avec des bandes, quand il fallait faire de la place, certains choix ont été radicaux et des choses supprimées".

Johnny, façon "Mamma Mia !" Michel Jankielewicz fourmille d’idées. Il évoque ainsi, entre autres, un documentaire – "en écriture", sur la période "de l’après Vegas (1996), une période un peu difficile, jusqu’aux concerts du Stade de France (1998) et de la tour Eiffel (2000)" -, un double album live inédit tiré de concerts à Bercy – "qui pourrait se combiner avec un show avec des images projetées à Bercy, mais il faut attendre un meilleur contexte sanitaire" – ou encore une comédie musicale avec des chansons du Patron, "façon Mamma Mia !". Par ailleurs, la ferveur dans l’édition est toujours là. Le livre Johnny Hallyday et ses anges gardiens, la vérité enfin révélée, sortira ainsi le 6 novembre (éditions Casa). L’ouvrage, écrit à partir des souvenirs d’hommes à tout faire du chanteur, consulté par l’AFP, cible les fans, notamment pour les photos rares qui y sont présentées. En attendant, redécouvrez Johnny dans sa jeunesse, dans cette interview conservée par la Sonuma.