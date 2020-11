Un concours pour revisiter le bandana de Renaud, lancé par France Inter

Ce deuxième concours à lieu à l’occasion de l’exposition autour de Renaud qui à lieu la Philharmonie de Paris, et a dû fermer provisoirement ses portes avec le reconfinement. L’initiative lancée par la radio française se veut "l’occasion de célébrer l’artiste français mais aussi le monde de la musique et des arts dont les musées qui sont eux aussi privés de public".

Les dessins sont attendus sur Instagram, avec le hashtag #RenaudBandana, ou par mail à l’adresse renaudbandana@radiofrance.com.

Cet appel à contributions est ouvert à toutes et tous, et prendra fin le 7 janvier 2021. Le jury est composé par les institutions partenaires de la radio, la Philharmonie, le journal Le Parisien et Universal Music. Quinze œuvres seront sélectionnées in fine, qui feront l’objet d’une exposition et seront présentées sur les sites internet de chacun des partenaires.