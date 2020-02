Typh Barrow, Christophe Mae et Cali aux Francofolies de Spa le 19 juillet

Cali - Elle M'a Dit - 05/02/2020 Algo diferente... un genial músico Francés... "Cali". Este es el track 2 de su primer álbum, titulado "L'amour Parfait" (que me supongo significa "El Amor Perfecto"). No se mucho de la traducción de esta letra, pero si la buscas como "Je crois que je ne t'aime plus", te sale otro video con una imagen que te puede ayudar a sacar una interpretación... He aquí la letra en Francés: Je crois que je ne t'aime plus Elle m'a dit ça hier, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver Je crois que je ne t'aime plus Elle a jeté ça hier, entre le fromage et le dessert comme mon cadavre à la mer Je crois que je ne t'aime plus Ta peau est du papier de verre sous mes doigts ... sous mes doigts Je te regarde et je pleure juste pour rien ... comme ça Sans raison je pleure, à gros bouillons je pleure, comme devant un oignon je pleure, arretons là lalala lalalalalala [Refrain:] Elle m'a dit lalala lalalalalala Elle m'a dit Je crois que je ne t'aime plus Relève toi, relève toi Ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois ... relève toi Tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour, elle m'a dit ça son sang était froid Quand je fais l'amour avec toi je pense à lui Quand je fais l'amour avec lui je ne pense plus à toi lalala lalalalalala [au Refrain] Je crois que je ne t'aime plus Elle m'a dit ça hier, ça a pété dans l'air comme un vieux coup de tonnerre Je crois que je ne t'aime plus Je te regarde et je ne vois rien Tes pas ne laissent plus de traces à coté des miens Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre c'est comme ça lalala lalalalalala [au Refrain, x2] lalala lalalalalala [Más Letras en http://es.mp3lyrics.org/luQS] Alors j'ai éteint la télé mais je n'ai pas trouvé le courage, par la fenêtre de me jeter : Mourir d'amour n'est plus de mon âge lalala lalalalalala [au Refrain] lalala lalalalalala Je crois que je vais m'évanouir Elle m'a dit ça hier Avant de s'effondrer à terre Comme foudroyée par le tonnerre Je crois que je vais m'évanouir Elle m'a soufflé hier Puis son visage est devenu vert Et moi je n'ai pas su quoi faire Je crois que je vais m'évanouir Sans cesse je fais la guerre Contre qui... contre quoi Ma vie est devenu un enfer Et je ne sais pas... pourquoi Sans raison j'ai peur Une intuition j'ai peur D'avoir raison j'ai peur Arrêtons là lalala lalalalalala [au Refrain] Je crois que je vais m'évanouir Aide moi, aide moi Ne me laisse pas tomber Je ne suis pas bien... aide moi J'ai mal au cœur Et la peau bien trop froide Comme un glaçon qui ne veut pas fondre Elle m'a dit ça j'ai pas pu la réchauffer Quand je suis debout toute seule Je tremble un peu Quand je suis debout avec toi Tu ne t'en aperçois pas [au Refrain] Je crois que je vais m'évanouir Elle m'a dit ça hier Et moi j'ai cru bien faire En riant devant son air Je crois que je vais mourir Mon cœur s'emballe pour rien Mais je crois que le pire c'est Quand il s'arrête un brin Je ne t'en veux pas, Je ne t'en veux plus, Tu ne pouvais pas deviner Que c'était pas de la comédie lalala lalalalalala [au Refrain, x2] lalala lalalalalala Alors je l'ai enterré Mais je n'ai pas trouvé le courage Auprès d'elle de m'excuser J'suis trop vieux trop con pour me pardonner lalala lalalalalala [au Refrain] lalala lalalalalala Lo único que entendí fue "Ella me dijo, lalalalala" (Elle M'a Dit, lalalalala)...xD