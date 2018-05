Transformée, Christine and the Queens signe son retour avec "Damn, dis-moi"

Quatre ans après la sortie de "Chaleur humaine", son premier opus vendu à 1,5 million d'exemplaires, Héloïse Létissier, alias Christine and the Queens (ou simplement "Chris" maintenant), revient sur le devant de la scène métamorphosée.

Dans le clip de "Damn, dis-moi", la chanteuse arbore un nouveau look, plus athlétique, ainsi qu'une nouvelle coupe de cheveux à la garçonne. Perchée sur des échafaudages, elle danse accompagnés d'ouvriers dans une ambiance chaude et un esthétisme particulièrement soigné.

Son prochain album devrait abandonner les sonorités electro-pop de "Chaleur humaine" et embrasser des sons plus funky. Le résultat est attendu en septembre prochain et sera présenté sur scène à la fin de l'année à travers une tournée mondiale qui passera par l'Europe et l'Amérique du nord et se terminera par quelques dates françaises, dont Paris, à l'AccorHotels Arena, le 16 décembre.

Sorti en juin 2014, "Chaleur humaine", son premier album a connu un succès retentissant, en France mais aussi à l'étranger. Il comporte notamment les titres "Saint-Claude" et "Christine" et a permis à la chanteuse de remporter deux Victoires de la musique en 2015, dont celle de l'artiste interprète féminine de l'année.

Pour regarder le clip :