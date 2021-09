Tout le Baz’Art de Plastic Bertrand, la légende

C’est bien trouvé, tant les quarante ans de carrière de cet ovni de la chanson – d’après certaines sources, un des artistes les mieux payés du circuit francophone belge, et qui vient de s’offrir un dixième album "L’expérience humaine" – tiennent à la fois de la légende, du miracle et du conte de fées .

Dans la tournée triomphale "Stars 80", qui écume les Zéniths de France et de Navarre et d’ailleurs depuis 2013 et qui a réuni des centaines de milliers de spectateurs nostalgiques sans doute, mais surtout ravis, il figure en bonne place et fait chaque fois un malheur quand il entonne "Ça plane pour moi". Ses complices, les Lio, Léopold Nord et vous, Patrick Hernandez et autres Gilbert Montagné…, lui ont trouvé un petit nom : "La légende…", excusez du peu !

Dans les seventies naissantes, les choses n’avaient pas si bien commencé que ça : après avoir tâté du Conservatoire, étudié les percussions et vasouillé dans quelques groupes aux noms tout à fait charmants, un brin Baden-Powell, un brin sixties :"Bison scout band", "Les pélicans", "Passing the time", il se lance avec trois potes dans une tentative plus sérieuse "Hubble, Bubble" dans lequel, il compose, chante et joue de la batterie sous le nom de Roger junior. Nous sommes en 1977 en pleine vague punk, le groupe enregistrera deux albums studios bien dans le style ; le bassiste décède après six mois de coma suite à un accident de voiture, un vrai traumatisme pour Roger François Marie Jouret, qui veille très souvent au chevet de son ami à l’hôpital.

La métamorphose a des airs de mystère et tient à un "coup" comme on dit, quasi un canular, presque une blague. Le journaliste rock et punk de Télémoustique Bert Bertrand défie le compositeur et producteur Lou Deprijck de composer un morceau punk, mais en français : il s’exécute et compose en trois coups de cuillère à pot, "Ça plane pour moi" sur des paroles de son complice Yvan Lacomblez.

Pour porter le morceau, il leur fallait un "look" comme on dit aujourd’hui : Roger Jouret, avec son petit air de Sex Pistol, cheveux en pétard, ses fringues roses en similicuir, mais sans épingles de nourrice, fait parfaitement l’affaire. Le 6 novembre 1977, sur France-Télévision, dans une émission de Michel Drucker, Plastic Bertrand apparaît, en play-back bien sûr ; l’interprète séduit par ses cabrioles, le titre accroche et grimpe très haut dans tous les hit-parades.