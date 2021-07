Tim Dup : La course folle, l’album qui donne des envies de vacances

"Qu’en restera-t-il ?", son deuxième opus sorti en tout début 2020, était traversé par un questionnement sur la transmission et marqué par des textures hip-hop. "La course folle" (paru chez Columbia/Sony Music) est ouvertement "pop" et "épicurien", comme le résume pour l’AFP son auteur.

"C’est la réponse à « Qu’en restera-t-il ? » : beaucoup de parfums, de saveurs, de sentiments, de moments de vie autour de motifs comme « fais des trucs, entreprend, rencontre, vit, mange, aime, boit »".

"On ne soupçonne pas à quel point le contexte et l’environnement peuvent influencer un disque", décrit encore le musicien. Il a composé les premiers morceaux en avril, alors confiné "dans le vignoble de super copains dans le Massif de la Sainte-Baume (sud-est de la France)". La suite est née dans les Landes où il pratiquait beaucoup marche et course à pied.

D’où les deux balises de gourmandise et de mouvement qui cartographient le disque et qu’on retrouve notamment dans "D’alcool et de paysages", remède anti-grisaille tout trouvé pour la prochaine rentrée.

Comme son écriture est cinématographique, le jeune homme (26 ans) a relié son "rêve de légèreté" à des images de séjours en Italie. Les références pullulent dans son album entre Toscane (la cité de San Gimignano, connue pour ses tours médiévales et les oliviers alentour est mentionnée), Ombrie ou encore Côte Amalfitaine.

"Ce sont des endroits que je connais, j’y suis allé avec mes parents, gamin - « Dolce recordo » raconte ces souvenirs-là – puis plus tard, seul ou avec des copains".