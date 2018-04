Sur les pavés, la bande-son de mai 68

De "Crève salope" de Renaud, alors étudiant anonyme, à "Street Fighting Man" des Rolling Stones, en passant par "Paris mai" de Claude Nougaro, retour sur la bande son de Mai 68, qui a surtout inspiré les chanteurs bien après les évènements.

Avant mai 68, il y a eu le 22 juin 1963. Ce jour-là se déroule sur la place de la Nation un concert organisé par l'émission d'Europe 1 "Salut les Copains". Entre 150.000 et 200.000 personnes se pressent pour voir Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Richard Anthony... Pour la première fois, la nouvelle génération se retrouve dans la rue. Elle y reviendra en force cinq ans plus tard, à un moment où de nouvelles voix de la chanson française émergent comme Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Nino Ferrer, sans pour autant accompagner le mouvement. Si les grandes figures tels Léo Ferré, Georges Brassens ou Guy Béart s'en prennent depuis longtemps au pouvoir et à la censure, ce sont les débutants qui annoncent la contestation à venir.

Michel Delpech relaie la lassitude de l'époque dans "Inventaire 66", se plaignant à la fin de chaque couplet: "Et toujours le même président" (de Gaulle). Dans ses "élucubrations", Antoine, lui, chante la rébellion de la jeunesse et sa soif de changement. "Mettez la pilule en vente dans les Monoprix", lance-t-il, prélude à la libération des moeurs. Lorsqu'éclate la révolte, ce sont des titres romantiques ("Comment te dire adieu" de Françoise Hardy) et légers ("Siffler sur la colline" de Joe Dassin) qui trustent les grandes ondes.

Un autre tube cartonne: "Il est cinq heures, Paris s'éveille". Jacques Dutronc y décrit Paris et ses ouvriers déprimés un lendemain de fête. Désenchantée mais inoffensive - elle passe en boucle sur l'ORTF - elle devient un hymne de rue. Les paroles de Jacques Lanzmann ont été détournées par Jacques Le Glou, un producteur de cinéma engagé. Sur cet air et sur les barricades, on chante désormais : "Les 403 sont renversées/La grève sauvage est générale/Les ports finissent de brûler/Les enragés ouvrent le bal/(...)/Le vieux monde va disparaître/Après Paris le monde entier/Les ouvriers sans dieux, sans maîtres/Autogestionnent la cité".