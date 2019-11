Starmania de retour en 2020 dans une nouvelle version

INA | Starmania 78, le best of - 13/11/2019 Abonnez-vous http://bit.ly/inachansons Retrouvez le meilleur de la comédie musicale Starmania. L'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, avec Daniel Balavoine, Fabienne Thilbeault, Claude Dubois et Diane Dufresnes. 00 00 L' Orchestre Symphonique d'Antenne 2 "Ouverture de Starmania" (live officiel) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=33zj8snHynA 02 17 Daniel Balavoine "Quand on arrive en ville" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=GuJl8cJ8Uko 06 05 Fabienne Thibeault "La Complainte de la serveuse automate" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=pCD3flnPHFg 10 52 Claude Dubois "Le blues du businessman" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=oP5Ss7ygnYA 15 13 Fabienne Thibeault et Daniel Balavoine "Monopolis" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=EcI875VbdZs 19 00 Daniel Balavoine "Banlieue nord" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=AYR3EpqT6s0 22 28 Fabienne Thibeault "Petite musique terrienne" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=bAiEvMklOLw 23 47 Diane Dufresne "Les adieux d'un sex symbol" Starmania (live officiel) - Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=EikgAcCt2Fg 29 34 Fabienne Thibeault "Les Uns contre les autres" (live officiel) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=83r0LqcEEjA 32 23 Fabienne Thibeault "Le Monde est stone" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=A4kR61ucwMY 37 17 Fabienne Thibeault "Petite musique terrienne" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=bAiEvMklOLw 38 36 Diane Dufresne "Le Rêve de Stella Spotlight" (live officiel Starmania) | Archive INA https://www.youtube.com/watch?v=KXDGjj3Uyoo