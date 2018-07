"Speed", le nouveau clip de Zazie

La coach de l'émission "The Voice" a mis en ligne le clip du premier extrait de son album attendu le 7 septembre prochain. Dans celui-ci on, peut voir la musicienne chanter et danser entre plusieurs petites scénettes où l'on voit des personnages reprendre vie peu à peu.

Dévoilé en mai dernier, le single "Speed" se serait classé 6ème des téléchargements légaux en juin dernier rapporte Melody.Tv.

Le single sera à retrouver sur "Essenciel" attendu pour le 7 septembre prochain.

Regarder le clip de "Speed" de Zazie :