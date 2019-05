Schaerbeek inaugure un square Maurane, un an après la disparition de la chanteuse

Emission spéciale "Hommage à Maurane" - Maurane à travers les mots de ses proches - 05/05/2019 Maurane nous a quittés le 7 mai 2018, Régine Dubois vous propose de la retrouver à travers le regard de ses proches. Famille, amis, musiciens, tous la fréquentaient depuis ses débuts et côtoyaient son talent loin des paillettes du show biz. Des regards vrais et des témoignages émouvants dont celui de sa maman qui parle d'elle pour la première fois.