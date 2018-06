Samir Barris, en tournée avec son troisième album "Fin d'été"

Samir Barris est un chanteur bruxellois qui développe une carrière durable. Il commence au début des années 2000. Son nom est tout d’abord associé au groupe Melon Galia. Batteur et multiinstrumentiste, auteur et compositeur, il pose sa voix sur des poèmes d’anthologie et il mène les projets Ici Baba et le Ba Y’a trio pour le jeune public.

Sa carrière solo débute en 2006 avec un premier album. La chanson Le Fossé sous une apparence légère illustre la maxime carpe diem et révèle la philosophie épicurienne de Samir Barris. Le texte narre les exploits d’un coureur cycliste qui prend tout son temps parce que la ligne d’arrivée a perdu de son intérêt.