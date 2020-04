Sages Comme des Sauvages : réunion au sommet

Selon les prescriptions de Charles Aznavour, la misère serait moins pénible au soleil. Parti enregistrer son deuxième album sur l’île de La Réunion, le groupe Sages Comme Des Sauvages revient à Bruxelles avec une analyse autrement mieux argumentée. Bordées de mélopées solaires, de luxuriantes harmonies vocales et de véritables réflexions politiques, les chansons du nouveau "Luxe Misère" explorent les fissures d’un mode en crise. Sur un air créole et sans prise de tête.

E n duo au quotidien, en couple sur scène, Ava Carrère et Ismaël Colombani échangent leurs consentements à travers les mélodies de Sages Comme des Sauvages. Depuis Bruxelles, les amoureux fantasment la chanson française sous le soleil de La Réunion. C’était déjà une destination de prédilection avant la formation du groupe, explique Ismaël. Nos premières démos sont d’ailleurs nées là-bas. Puis, nous y avons enregistré un clip qui a suscité un engouement inattendu. En cela, l’île est vraiment à l’origine de notre projet. En 2015, le tandem publie l’album "Largue La Peau". Ce premier essai était la somme de deux expériences solitaires : un assemblage maladroit d’envies communes. Malgré sa fabrication artisanale, le disque offre une incroyable exposition au duo.

Petits concerts et tournées à l’étranger installent le nom de Sages Comme des Sauvages dans le paysage. Aujourd’hui, le groupe revient avec "Luxe Misère". Le titre de ce deuxième album confronte deux mots qui, à eux seuls, semblent résumer une profonde fracture sociale. Le luxe génère de la misère, insiste Ava Carrère. C’est un fait. Un exemple ? De nos jours, les valeurs écologiques sont défendues par des vedettes habillées en Dior. Cette marque est une propriété du groupe LVMH et de son directeur Bernard Arnault, un mec qui fabrique de la misère dans le nord de la France, et un peu partout ailleurs, sans jamais tenir compte de l’environnement ou du climat. Dans l’album, nous mettons ce genre de paradoxe en évidence, mais avec le sourire et sans dramatiser. C’est juste une piqûre de rappel : une façon de rappeler que nous, musiciens, sommes bien conscients de la situation.

Produit par Jean Lamoot (Salif Keita, Noir Désir, Alain Bashung), "Luxe Misère" dévoile des ritournelles bercées par le folklore de La Réunion. Au-delà de l’influence du regretté Alain Péters, un grand nom du pays participe à la fête. Présent dans les couplets d’une chanson ("Le Goût de la fumée"), Danyèl Waro enveloppe en effet les mots de son accent créole. L’autre invitée de marque est Kate Stables, la chanteuse de "This Is The Kit". Son anglais enchante "De l’eau", un morceau folk tout doux et chaloupé. Comme chez Beirut ou Emily Loizeau, la musique de Sage Comme des Sauvages abolit les frontières, voyageant à l’autre bout du monde pour puiser ses plus belles inspirations.