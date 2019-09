Rendre vie au patrimoine musical wallon grâce à Internet

Récolter, numériser, commenter et rendre accessibles en ligne toutes les archives sonores et écrites qui témoignent de la musique traditionnelle wallonne, éparpillées chez une multitude de particuliers et menacées de disparition, suite à la dégradation progressive des supports : c'est le projet ambitieux dans lequel se sont lancés Julien et Marie-Hélène Maréchal, les bibliothécaires de l'IMEP, l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur. Baptisé "Projet Melchior" en hommage à une accordéoniste de Malmedy, il a été présenté officiellement ce samedi au Folk Festival de Marsinne, dans le cadre d'une conférence illustrée par des extraits musicaux interprétés en live.

"Nous sommes partis du constat que les musiques traditionnelles wallonnes sont assez peu pratiquées en Wallonie, notamment parce que le répertoire est inédit : les musiciens n'y ont pas accès, ce qui est assez problématique", raconte Julien Maréchal à la RTBF. Alors que les "bals folk" connaissent un succès durable en Wallonie, on constate que les musiques qu'on y entend viennent le plus souvent d'ailleurs en Europe. Selon les bibliothécaires de l'IMEP, cette situation a entraîné l'émergence de divers préjugés inexacts : il n'y aurait pas vraiment de musiques proprement wallonnes, elles seraient inintéressantes et, de toute façon, on n'en aurait pas conservé beaucoup.

Un corpus éclectique

Il est vrai que parler de "Wallonie" est un peu abusif : ce territoire est en fait composé d'ères culturelles bien distinctes. "Dans les faits, ça rassemble des réalités et des types de traditions différents : celle du violon ardennais, celle de la cornemuse... La musique de bal n'a rien à voir avec la musique des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse", explique Julien Maréchal. L'étiquette "musiques traditionnelles wallonnes" désigne donc un corpus éclectique. Parmi tous les écrits et les enregistrements issus des collectages, la majorité (70 %) sont des chansons (enfantines, de veillée, de fête ou de travail). On retrouve également une grande quantité de musiques à danser, c'est-à-dire servant à animer des bals, quel que soit l'instrument. Parmi ces musiques, une tradition spécifique se distingue des autres : les arguédènes. Les bibliothécaires de l'IMEP les définissent comme des "airs à danser joués par des musiciens de fanfare en petits groupes, pratiqués autrefois dans toute la Belgique, mais qui ont survécu surtout dans le Hainaut et le sud de Namur". Enfin, le corpus se compose également de musiques liées aux grandes manifestations festives : le Doudou, le Carnaval de Binche et les Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse.