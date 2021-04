Rencontre : Louis Chedid, invité exceptionnel de Central, présente son nouvel album

Covid oblige, Central continue de faire vivre la culture avec son projet de livraison à domicile . C’est dans ce cadre bien précis que le chanteur à moustache et au sourire espiègle, en plus de présenter son nouvel opus, répondra aux questions de son public. En effet, il s’agit d’une véritable rencontre, animée par Luc Lorfèvre (journaliste musical pour Moustique), où Louis Chedid abordera son parcours musical au fil des années. A près de cinquante ans de carrière, sa discographie a marqué de nombreuses générations.

Entouré de chanteurs et chanteuses comme Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Alain Souchon ou Laurent Voulzy, il s’impose véritablement comme l’un des piliers de cette génération d’auteurs français au style bien particulier : refusant la variété et faisant vivre la poésie, caractéristique d’une chanson française engagée et riche. L’artiste touche également par son humanité, ce côté rassurant qu’il dégage. Dans ce nouvel album, cette facette s’exprime plus que jamais : Louis Chedid nous emmène "danser sur les décombres" et "redevenir un être humain", avec générosité et bienveillance.