Pierre Richard se lance dans la musique, avec un premier album

Après la comédie, Pierre Richard, l’inoubliable "grand blond", se lance dans la musique. Tête d’affiche de l’album collaboratif Jour à Nuit, l’acteur y dévoile une autre facette de son talent.

L’idée est née de la collaboration entre l’écrivaine française Ingrid Astier avec le duo dDamage, des frères Frédéric et Jb Hanak. Un roman d’abord, Le Petit Éloge de la Nuit, suivis de concerts en duo guitare/voix, puis d'une adaptation du roman au théâtre, c’est cette fois sous forme d’un album que les trois artistes se retrouvent.

Jb Hanakc à la musique, Ingrid Astier à l’écriture des paroles et à la direction des acteurs, et la voix envoûtante de Pierre Richard que les comparses ont réussi à séduire pour leur projet. Plutôt déclamateur que chanteur, le vétéran du cinéma français change radicalement de registre, et étonne, une fois de plus. Un avant-goût avec le clip de Nyctalope, crépusculaire en noir et blanc.

Rendez-vous ce vendredi 27 novembre pour la sortie de l’album.