Philippe Chatel, créateur d’Emilie Jolie, est décédé

Il avait commencé sa carrière auprès d’ Henri Salvador , en étant son assistant, et en côtoyant Georges Brassens . C’est à la fin des années 70' qu’il connaît le succès dans le milieu de la chanson française, avec des chansons comme J’t’aime bien Lili, Ma lycéenne, Tout quitter mais tout emporter, et Mister Hyde.

Mais c’est surtout en 1979 que sa carrière prend un tournant majeur, puisque c’est cette année-là qu’il créer Emilie Jolie, l’histoire d’une petite fille plongée dans un pays rêvé et qui rencontre des habitants issus des histoires de contes et de livres d’images. C’est pour sa fille, qui n’a alors que 4 ans, qu’il écrit le script et les chansons.

Les plus grands noms de la chanson participent à l’enregistrement : Sylvie Vartan, Julien Clerc, Françoise Hardy, Alain Souchon et Laurent Voulzy, Eddy Mitchell, Louis Chedid, Robert Charlebois, Yves Simon, et bien sûr ses complices Brassens et Salvador. Chatel participe également à ce casting prestigieux.