Pascal Obispo a lancé sa propre plateforme en ligne

Pascal Obispo rompt avec les maisons de disques et lance sa plateforme, pour toucher directement le public, sans contrainte dans ses choix.

Je me fabrique un endroit de liberté

Il a lancé vendredi dernier, jour de ses 56 ans, son interface Obispo All Access.

Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques…à me limiter en me disant qu’il faut sortir un album tous les deux ans et demi ? C’est une insulte à la musique et à la créativité

Le prix d’un billet de concert couvre un an d’abonnement pour les nouveautés présentées sur l’application disponible sur Apple Store et Google Play. Tous les vendredis, des contenus sont mis en ligne. Obispo a préparé un solide stock d’inédits à écouler et déjà "planifié sur deux ans" les projets prévus. Une multitude de formats sont au programme, entre lives jamais diffusés, documentaires, clips, films d’animation, BD, etc. De nouveaux morceaux ou albums sont aussi au menu. Obispo va ainsi sonner jazz ou encore reggae, entre autres, au fil des équipages recrutés pour l’odyssée.

Il se défend de "toute opération financière, comme le disent les haters".