Les vitrines de Francofaune : vivement la suite !

Le rendu sur scène est élégant et visiblement joyeux. Les deux musiciens sont tout au service de la musique, et tout l'esprit de cette musique vit au centre de la scène, portée par la chanteuse solaire, interprète rayonnante, qui parait rien moins qu'être née pour la mélodie. L'exercice du jour, proposer un set de vingt minutes devant des programmateurs, est toujours délicat pour les artistes, et l'on a pu sentir Patricia Trejo un peu nerveuse et tendue au cours du premier morceau. Mais le plaisir et la confiance ont rapidement pris le dessus, partagés par l'assemblée.

Baïkonour s'est choisi le nom d'une base de lancement russe. Tout en évoquant le lointain des étoiles, le mot porte une sonorité exotique et voyageuse qui leur va très bien. En trio de tête, ils inauguraient le "tremplin" avec une folk douce et entrainante. Au sein du groupe, créé en 2016, la composition et les textes sont amenés par Pierre André (guitare) avant d'être travaillés, en toute complicité, avec Gaspard Giersé (clavier) et Patricia Trejo (chant). La voix porte les saveurs latines de l'Andalousie, pleine d'un accent charmant (et charmeur !) qui fait onduler les mots.

Tibidi

Tibidi en concert à la Maison de la création - © Francofaune

Trois femmes brillantes et émouvantes se présentent sous le nom de Tibidi : Muriel Legrand, Julie Leyder et Ariane Rousseau chantent ensemble depuis plus de dix ans. On les connaissait pour leur talent dans l'interprétation du répertoire francophone, qui en sort à chaque fois sublimé. On est aussi séduits par leur présence, leur humour, et la justesse des harmonies qui fait fondre leurs voix en un son unique. Elles reviennent aujourd'hui avec le projet d'un nouvel album (à paraitre à l'automne 2019), et un répertoire élargi à leurs propres compositions. La féminité y est traitée avec prudence et douceur, mais aussi dans la gaieté et l'émotion. Sur scène, elles apparaissent avec beaucoup de naturel et trois personnalités marquées, qui se complètent : Ariane la pondérée, Julie l'espiègle, Muriel la comique.

La justesse et la rigueur sont de mise, diapason à l'oreille avant les titres a capella, et une évidente complicité nourrit le jeu de scène. En se dirigeant vers l'écriture, le projet a gagné en profondeur et en douceur. On y perçoit pour l'instant moins d'éclats de folie que par le passé, moins de bondissantes interprétations, mais c'est sans doute la contrepartie d'une recherche en gestation. La suite, dans quelques mois, sera à découvrir à travers de nouveaux morceaux encore au stade de l'écriture.