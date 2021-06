Les dernières confidences de Françoise Hardy : l'enfer de la maladie et l'amour de sa vie

Françoise Hardy a récemment accordé une série d'interviews à la presse, dont une à AFP sur son nouveau livre "Chansons sur toi et nous" où elle y aborde sa carrière et son lien indestructible avec Jacques Dutronc. Ainsi qu'une deuxième à Femme Actuelle, il y a quelques jours, à propos de l'enfer de sa maladie.

L'enfer de la vie

Elle a confié à Femme Actuelle, les effets "cauchemardesques" que lui imposent les traitements de radio et d'immunothérapies qu'elle subit depuis trois ans pour sa tumeur et son cancer du pharynx. "Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation." confie-t-elle au magazine. Evoquant la crainte de se faire euthanasier un jour, elle ajoute : "J'ai peur aussi de l'immense chagrin de la forme de séparation avec les êtres qu'on aime le plus au monde qu'est la mort."

L'amour de sa vie

Françoise Hardy, Chansons sur toi et nous © Photographie Courtesy of Editions des Equateurs Deux mois plus tôt déjà, la chanteuse avait accordé - par mail - une interview à AFP pour son livre "Chansons sur toi et nous" (paru aux Editions des Equateurs). Françoise Hardy y parlait du lien indestructible qu'elle partage avec Jacques Dutronc, lui qui est l'inspirateur de ses plus belles chansons sur un amour tourmenté. Et elle abordait également quelques points de sa carrière et de sa vie d'artiste.

Interview

Vos meilleures chansons sont autobiographiques. Apaisaient-elles ? Françoise Hardy : Cela m'a fait un bien fou de mettre en mots les frustrations et les douleurs de ma vie personnelle, mais c'était également un message aussi beau et émouvant que possible que j'adressais à l'objet de mes tourments. L'album-concept "Entracte" est entièrement adressé à Jacques Dutronc pour "le réveiller un peu" à votre sujet. Diriez-vous que c'était follement romantique ? "Je me suis toujours sentie sentimentale, romantique avant tout, et ce sont la musique et la littérature romantiques qui m'intéressent et me bouleversent le plus".

Etait-ce comme une bouteille à la mer, une bouteille à l'amer ? "L'idée d'amertume ne me plaît pas ! J'espérais juste rendre l'autre un peu jaloux, sans savoir qu'il n'écoutait pas mes chansons. Quand je relis les textes de cet album, je suis quand même étonnée qu'en ne le connaissant pas si bien que ça, j'aie compris certaines de ses dissociations et certains de ses besoins, qui sont ceux d'une majorité d'hommes". Comment qualifier aujourd'hui vos relations avec Jacques Dutronc (qui a refait sa vie en Corse, ndlr) ? Nostalgie de nos plus belles années, inquiétude pour nos états de santé respectifs, tendresse infinie. Il a été, est toujours, l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible. Dans mon album "L'amour fou" et dans le tout dernier, deux chansons s'adressent à lui : "Rendez-vous dans une autre vie" et "Personne d'autre".

Votre fils Thomas est aujourd'hui durablement inscrit dans le paysage musical... Je suis en admiration devant Thomas. A 18 ans, son avenir tout tracé était Maths sup, car il était très doué dans ce domaine, mais il a choisi une autre voie que rien n'avait laissé présager. Il s'est pris de passion pour la guitare à cet âge tardif et tout le travail qu'il a fait pour progresser, entre autres, le courage qu'il fallait pour rencontrer les meilleurs guitaristes manouches, en particulier Bireli Lagrène, sont bluffants (...) En plus du talent, c'est quelqu'un de tellement sensible, aimant, délicat... Jacques et moi aurons eu beaucoup de chance d'être ses parents. Pour en revenir à vos débuts, on vous demande de choisir entre la guitare et un poste transistor en cadeau après avoir eu le bac.... Ce choix a été déterminant pour le reste de ma vie, mais il était saugrenu : l'idée de jouer de la guitare, de composer et de chanter ne m'était pas venue, ne me venait pas à l'esprit. Avec le temps, j'ai pensé que ce choix m'avait été dicté de là-haut !

Le manque de confiance en vous, héritage du regard de votre grand-mère, traverse le livre. Pourtant des compliments sur votre œuvre, de Serge Gainsbourg par exemple, auraient pu changer la donne... J'ai toujours eu la bonne habitude de me référer à plus talentueux que moi, ce qui a au moins le mérite d'inciter à rester humble. Le compliment de Serge m'était allé droit au cœur car il concernait une chanson particulière, "Je suis de trop ici", que peu de gens connaissent et qui exprime la grande souffrance que l'on éprouve quand on constate de visu que celui qu'on aime est attiré ailleurs". A Lire aussi : Retour sur l'influence de Serge Gainsbourg sur "Comment te dire adieu" de Françoise Hardy