Le très beau son "Carpe Diem" du jour : "Tu risques quoi" par Gael Faure

La belle découverte musicale du jour s’appelle Gael Faure. Avec son titre "Tu risques quoi", il offre une touchante ode à la vie…

"Tu risques quoi" est une chanson qui s’écoute et qui se regarde ! Le clip raconte avec malice et poésie la touchante histoire d’un couple de personnes âgées qui décide de s’évader de leur maison de retraite pour profiter une dernière fois de chaque instant. Cet homme et cette femme ont décidé de vivre pleinement et sans regrets. On les suit dans une quête du bonheur durant laquelle ils s’enivrent, se baignent nus, rient aux éclats, se droguent. Une douce ritournelle qu’on aimerait écouter sans fin.

"Célébrez la vie plutôt que d’attendre sagement la mort. Nos vieux ont un message URGENT à nous faire passer : ne pas attendre pour vivre pleinement chaque instant, se lancer à 100% dans ce que l’on veut faire de sa vie, s’aimer, s’amuser, ne pas avoir peur, croquer et être libre." commente l’artiste.

"Tu risques quoi" est tiré du nouvel Ep de Gael Faure. Auteur, compositeur et interprète depuis une quinzaine années, l’artiste est de retour avec "L’eau et la peau". Cinq titres poétiques et doux, cinq titres sur lesquels Gael Faure libère sa voix comme il ne l’avait jamais fait jusqu’ici. A découvrir sans plus attendre!