La RTBF rend hommage à Maurane sur ses chaînes ce mardi

A la suite du décès de la chanteuse Maurane intervenu dans la nuit de lundi à mardi, les chaînes de télévision et radio publiques belges ont modifié leurs programmes pour la journée et la soirée.

La Deux diffusera ainsi mardi soir à 20h35 le documentaire de Benoît Vlietinck "La passion selon Maurane: un an de vie", a indiqué mardi Catherine Poels, chargée des programmes TV de la chaîne publique. Le film propose des images de la chanteuse qu'une équipe de la RTBF a suivie durant plus d'un an (de septembre 2002 à octobre 2003), "du studio d'enregistrement d'un nouvel album avec Jean-Jacques Goldman aux coulisses de la soirée des Enfoirés, en passant par sa promo, jusqu'à la première de son nouveau spectacle à Paris".

Sur la Une, un sujet hommage de cinq minutes sera également proposé avant la demi-finale de l'Eurovision.

Les journaux télévisés de la chaîne publique de 13h00 et 19h30 seront également allongés de quelques minutes.

Sur la radio Vivacité, une émission spéciale Maurane aura lieu de 12h00 à 13h00 avec les journalistes Bruno Tummers et Régine Dubois, supprimant ainsi "La Récré de midi". L'animateur Marc Vernon tiendra également un moment dédié à la chanteuse de 20h00 à 21h00 avant la demi-finale de l'Eurovision.