"La quarantaine" le bien nommé nouvel album de Greg Houben

Trompettiste, comédien et chanteur, Greg Houben, artiste belge et liégeois aux multiples facettes prépare la sortie d'un nouvel album de chanson française. Après le succès d' "Un Belge à Rio" il y a deux ans, le musicien de jazz avait très envie de renouveler l'expérience. Composé en pleine crise sanitaire, "La quarantaine" pourrait sortir au printemps prochain. Pour nous faire patienter et nous en donner un avant-goût, le premier extrait sort officiellement ce vendredi 18 décembre. Il s'appelle "La mouette", un titre écrit lors d'un séjour à Paris. " J'ai imaginé un Paris en post réchauffement climatique, avec tous les bâtiments submergés, comme si la ville devenait une énorme station balnéaire. J'aborde ce sujet grave avec fantaisie et poésie car c'est ma manière à moi d'aborder les choses mais il y a une vraie prise de conscience".

Greg Houben s'est lancé dans l'écriture de ces nouvelles compositions l'année dernière et s'est ensuite fait rattraper par le confinement. "On me dit toujours que cette période de confinement est propice pour écrire, travailler mon instrument...mais le fait qu'il n'y ait pas d'échéance précise, de perspective de concerts, nous met dans une morosité quotidienne. Je vois mon piano, ma trompette...et je manque d'élan, d'entrain. C'est difficile de s'y mettre".

A quoi bon?

Comme de très nombreux artistes aujourd'hui, Greg Houben est déstabilisé par cette crise sanitaire. " Mon fond de commerce c'est quand-même la scène et c'est très bizarre de sortir un album sans avoir le bonheur de le défendre devant un public. Car ce moment-là est vraiment la concrétisation de notre travail. Avec ce truc d'essentiel et de non-essentiel, je suis traversé par des question existentielles. Je finis par me me demander à quoi je sers dans cette société et à me dire à quoi bon..."?

Ne rien lâcher

Dans les moments de doute et de déprime, Greg Houben sait qu'il n'est pas seul. " Il faut être particulièrement fort pour le moment mais je suis bien entouré notamment par mon producteur Benoît Goes, Cédric Raymond qui se charge également de la production et des arrangements, tous les musiciens avec lesquels je tourne. On communique beaucoup, c'est très important. On a besoin des autres et de la solidarité entre pairs. Beaucoup de collègues ont décidé d'arrêter le métier. Mais je pense qu'il faut garder la foi dans la culture et dans l'art. Il faut continuer"!

L'évolution de la crise sanitaire dictera la suite des événements. "La quarantaine" sera disponible au plus tard au mois de septembre." Pour une rentrée des classes réussie!" conclut en riant Greg Houben.