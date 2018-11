La pop française reprend les classiques de Noël pour Deezer

La plateforme de streaming musical a convoqué 29 jeunes talents de la pop française pour repenser les grands classiques des fêtes de fin d'année.

Sur l'album "Le Grand Noël", les auditeurs pourront redécouvrir les tubes des fêtes de fin d'année, revus et corrigés par les artistes pop de l'Hexagone. Au programme, "Jardin d'hiver" d'Henri Salvador repris par Voyou, "Tombe la neige" d'Adamo par Fishbach, "Soleil d'hiver" de Niagara par Jeanne Added, sans oublier les cultissimes "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey chanté par Brigitte, "Hallelujah" de Leonard Cohen par Camélia Jordana, "Last Christmas" de Wham! par Hyphen Hyphen et "La fille du père Noël" de Jacques Dutronc par Clara Luciani.

L'été dernier, Deezer avait fait la même opération avec "Souvenirs d'été", où 19 artistes avaient été invités à reprendre des tubes de l'été.

Artitses et titres de la compilation du "Grand Noël" de Deezer :

BRIGITTE : All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

CAMELIA JORDANA : Hallelujah - Leonard Cohen

CLARA LUCIANI : La fille du père Noël - Jacques Dutronc

CATS ON TREES : Christmas Is All Around - Billy Nighy (BOF Love Actually)

HYPHEN HYPHEN : Last Christmas - Wham!

L'IMPÉRATRICE : Stand On The Word - The Joubert Singers

JEANNE ADDED : Soleil d'hiver - Niagara

VICTOR SOLF (Her) : Santa Claus Is Back In Town - Elvis Presley

FISHBACH : Tombe la neige - Salvatore Adamo

ADAM NAAS : Give Love On Christmas Day - The Jackson Five

AÖME : Santa's Coming For Us - Sia

BON ENTENDEUR VS. SACHA DISTEL : White Christmas - Sacha Distel

BROKEN BACK : White Winter Hymnal - Fleet Foxes

CAMP CLAUDE : Fairytale Of New York - The Pogues

CLAIRE LAFFUT : Coldest Winter - Kanye West

FLAVIEN BERGER : Elle est partie avec Robert - Richard Gotainer

ISAAC DELUSION : A Hazy Shade of Winter - Simon & Garfunkel

LÉA PACI : Défaite de famille - OrelSan

MALIK DJOUDI : Comme un igloo - Étienne Daho

MINUIT : Just Because Of You - Dan Perlman (BOF Les Bronzés font du ski)

NILI HADIDA : Happy Xmas (War Is Over) - John & Yoko / The Plastic Ono Band

PRAA : Step Into Christmas - Elton John

RADIO ELVIS : C'était l'hiver - Francis Cabrel

SEIN : Neige au soleil -Bertrand Belin

SÔNGE : Carol Of The Bells

SHELMI : 24 décembre au soir - Michel Delpech

TESSA B. : Douce nuit, sainte nuit

TIM DUP : Joyeux Noël - Barbara

VOYOU : Jardin d'hiver - Henri Salvador