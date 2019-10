La chanteuse Marie France de retour en "tendre assassine"

La chanteuse Marie France, ancienne meneuse de revue de L'Alcazar et légende des nuits parisiennes, est de retour avec un album inédit, "Tendre Assassine", dans lequel elle renoue avec sa réputation de femme fatale. Artiste glamour inclassable et underground, personnalité queer, membre fondatrice des Gazolines en marge du Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR) dans les années 70, Marie France a publié plusieurs albums, notamment avec le groupe français Bijou et les Phantom, formation belge de rock-garage. "Je m'étais mise un peu à l'écart ces dernières années en m'installant à Sète, loin de Paris. J'ai eu envie de prendre du recul avec le monde", confie Marie France, 73 ans. "Et puis, Léonard Lasry m'a proposé de merveilleuses chansons sur des paroles d'Elisa Point. J'ai été immédiatement séduite, comme un coup de foudre".

"Trop de vague à l'âme", "Mon Inconnu", "Le Défi de l'absence", "Le Bel instant", "Les Souvenirs imaginaires", etc. : en onze chansons avec des arrangements minimalistes autour d'un piano ou d'une guitare, Marie France chante l'amour, tantôt mélancolique ou espiègle, dans une célébration douce-amer de la féminité. Parmi les figures marquantes du mouvement punk en France, avec Patrick Eudeline et Yves Adrien, Marie France a publié il y a quelques années une autobiographie, "Elle était une fois" (éditions Denoël), évoquant notamment sa transition (elle est née garçon).

Un retour à la chanson

Au cinéma, sous la direction d'André Techiné, Marie France, également comédienne à ses heures, a tourné "Les Innocents" et "Barocco" où elle interprète la chanson "On se voit ce voir" récompensée par le César 1977 de la meilleure musique de film. En 1979, Marguerite Duras l'a enrôlée pour "Le Navire Night", pièce jouée au Théâtre Édouard VII avec Bulle Ogier et Michael Lonsdale, dans une mise en scène de Claude Regy. Quelques années plus tard, le chanteur britannique Marc Almond, également séduit par sa personnalité iconoclaste, enregistrera avec elle une reprise du succès d'Edith Piaf "À quoi ça sert l'amour ?".

En 2006, Frédéric Botton lui a offert un retour à la chanson, dans l'esprit cabaret qui lui va si bien, avec une quinzaine de titres dont "Un homme à votre goût", "L'amour avec des gants", "Elle est folle !", etc. Trois ans plus tard, Marie France reprend les grands succès de Brigitte Bardot avec "La Madrague" en premier extrait, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ancienne actrice qui lui enverra cette dédicace : "Pour Marie France, l'autre moi-même...". En 2013 et 2014, Marie France a retrouvé son statut de meneuse de revue dans "Mugler Follies", spectacle musical de l'ex-couturier Thierry Mugler.