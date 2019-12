La chanteuse Angèle sera tête d'affiche du Dour Festival 2020

Après son premier passage en 2018, Angèle reviendra sur scène au Dour Festival le 18 juillet 2020. C'est la première fois qu'une artiste belge francophone sera tête d'affiche du festival, qui se déroulera du 15 au 19 juillet. Ce sera son unique date en festival en Belgique en 2020. La chanteuse, auteure, compositrice, productrice et instrumentiste bruxelloise rejoint ainsi le chanteur de hip hop natif de Harlem A$AP Rocky, qui sera également en show exclusif en Belgique à Dour.

Les organisateurs de l'événement estival de Dour ont déjà annoncé plusieurs noms de leur line-up 2020, dont les plus récemment confirmés sont Floating Points, Yves Tumor et Dirtyphonics. La billetterie du Dour Festival 2020 sera officiellement ouverte le 6 décembre à 10 heures. Plus d'informations sur le site du festival.