Jean-Jacques Goldman disponible sur les plateformes musicales

La discographie complète de Jean-Jacques Goldman est disponible depuis vendredi sur les plateformes musicales, comme Deezer ou Spotify. "C'est officiel depuis cette nuit à minuit (...) : Jean-Jacques Goldman est disponible en streaming", a indiqué un porte-parole de Spotify à l'AFP. Le populaire compositeur et interprète, très engagé pour la défense du droit d'auteur, faisait partie des irréductibles qui refusaient jusqu'alors d'apparaître sur les plateformes musicales de streaming.

Le streaming continue à soutenir le marché musical en France. Selon le Snep, principal syndicat des producteurs, le numérique et, plus particulièrement, le streaming, ont stimulé la consommation de musique en France, qui a progressé de 12,7 % au cours du premier semestre de l'année, en générant 277 millions d'euros.

Le streaming a, pour sa part, vu ses ventes augmenter de 28,3 % par rapport au premier semestre 2018, pour atteindre les 175,3 millions d'euros, soit 93 % des revenus issus du numérique, contre 89 % sur la même période, il y a un an. 33,3 milliards de titres ont été écoutés en streaming en France sur les six premiers mois de l'année, une hausse de 23 % sur un an.