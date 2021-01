Indochine et la chanson française n'ont jamais été autant diffusés à la radio

2020 est une année record pour la chanson française. Sur les 100 titres les plus diffusés sur les radios de l’hexagone, 45 sont des chansons d’artistes francophones.

Cela fait 20 ans que le résultat n’était pas aussi élevé. Et même si le haut du classement reste dominé par la chanson anglophone, avec la présence de The Weeknd aux 1re et 2e places, le groupe Indochine se débrouille en étant 11e, avec le titre Nos célébrations. Le top 100 voit également des bonnes performances de Camélia Jordana, Clara Luciani, Soprano, Vianney, ou encore Vitaa et Slimane.