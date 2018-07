Inauguration du parc et de la fresque Annie Cordy à Laeken

Un parc de Laeken situé au croisement de la rue Léopold Ier et du parvis Notre-Dame a reçu, dimanche après-midi, le nom de la chanteuse et comédienne d'origine laekenoise Annie Cordy. Une fresque à son effigie réalisée à partir d'une photo en noir et blanc par l'artiste bruxellois Pierre Coubeau alias FSTN, a également été inaugurée dans le parc.

Annie Cordy s'est montrée particulièrement émue lors de l'inauguration à laquelle ont assisté des centaines de personnes. Elle a brièvement pris la parole pour témoigner combien elle était heureuse d'être là, dans cette commune de Laeken où elle est née et a grandi. L'artiste a également évoqué ses parents et son enfance.