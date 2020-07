Grand Corps Malade invite Véronique Sanson et Laura Smet pour un slam féministe

Son nouveau titre s’intitule sobrement "Mesdames", et d’emblée le ton est donné : "Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration / Comme une tentative honnête de réparation".

Dans le nouveau clip mis en ligne jeudi, Grand Corps Malade s’adresse à toutes les femmes, et elles apparaîtront tout au long de la vidéo, des plus connues comme Véronique Sanson, Laura Smet ou la violoniste Camille Berthollet, à des moins connues pour ne pas dire anonymes, de tous âges, de toutes origines et de tous les métiers.

Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes / Que la gent masculine qui parle fort, prend toute la place / Et si j’apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps / j’applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc

Après le duo "Mais je t’aime" interprété avec Camille Lellouche, c’est le deuxième extrait qu’il présente de son album "Mesdames" à paraître à la rentrée de septembre.