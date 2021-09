Gérald Genty revient pour une tournée en Belgique

Après avoir été déplacée trois fois, sa tournée initialement prévue en mars 2020 aura bel et bien lieu chez nous. Une occasion pour nous d’écouter en live son dernier Album “Là-Haut” sorti en août 2019.

Son album précédent "Hippopopopopopopopopopopotame" avait été réalisé avec ses enfants. Durant 38 morceaux d’une minute, le papa musicien poussait ses enfants à faire des jeux de mots involontaires. De cet échange et cette complicité père-fils est sans doute née l’idée de ce nouvel album. En trame de fond, on retrouve cette peur de la fin de l’enfance, de la disparition, une pré-nostalgie de ces moments simples où parents et enfants échangent librement.

Ses disques précédents comportaient toujours une ou deux de ces chansons courtes, mais aussi une ou deux plus sérieuses : Avec Là-Haut, Gérald Genty quitte la forme courte et distille les calembours pour plus de poésie, d’émotions et de rêve. Salué par la critique, dont Musiqu3 qui avait souligné le travail de l’artiste par ces quelques mots.

"Les mélodies pop sont souriantes. La voix un peu fragile rappelle le timbre de Mathieu Bogaerts et le bercement de Laurent Voulzy. Légers, en apparence, ces petits chefs-d’œuvre de construction s’apparentent à des assemblages de blocs de mots reliés comme des Lego afin de construire un objet sans pesanteur et porteur de sens."

Le chanteur Français né à Belfort était d’ailleurs passé au micro de Pascal Goffaux à l’occasion de la sortie de son album.