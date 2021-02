Frédéric François, un come-back inattendu avec "La liberté d’aimer", son dernier album

Frédéric François connaît un succès-surprise avec son dernier album, La liberté d’aimer. Son titre principal, engagé, parle d’amour et de tolérance, un message qui touche un large public en ces temps compliqués.

Le plus sicilien des chanteurs belges a composé les dix titres de ce nouvel opus durant les différents confinements, tandis que l’écriture des textes revient à son fidèle collaborateur et parolier, Frédéric Zeitoun.

L’artiste est le 3e chanteur belge le plus vendu en France, après Brel et Adamo. Mais il risque de rattraper ses illustres prédécesseurs, car d’après Fnac France, il cartonne en Hexagone. Frédéric François prend la première place du classement des ventes d’albums de la dernière semaine de janvier dépasse ainsi Vianney, Bénabar, Grand Corps Malade, Francis Cabrel ou encore Indochine.

Un succès qu’on attendait sans doute plus de la part de Frédéric François, 70 ans, qui a débuté sa carrière dans les années 60, avant de connaître le succès dans les 70' et 80', avec des tubes comme "Mon cœur te dit je t’aime" (1984) ou "Je t’aime à l’italienne" (1985). Or, il est difficile pour beaucoup d’artistes de cette génération de revenir sur le devant de la scène actuellement, surtout lorsque l’on est un crooner romantique, ambassadeur d’un genre jugé "has been" par la critique et une partie du public.

Qu’à cela ne tienne, Frédéric François est toujours bel et bien présent en 2021, et il faudra encore attendre quelques semaines pour voir si le succès de son nouvel album, dont le clip de la chanson-titre est sorti le mois dernier, se vérifie.