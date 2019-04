Folk organique, blues et poésie... Ivan Tirtiaux revient au 140 avec un nouvel album L'Oasis.

Pour son deuxième album, Ivan Tirtiaux vous invite dans une collection de huit chansons en français embrassées par un folk sensible à la Nick Drake ou ample et chaleureux à la Terry Callier, nourries à la souplesse mutine du jazz, caressées par l’eurythmie chaloupée de Chico Buarque.

Octave de la musique en 2015 pour L’Envol, son très remarqué premier album, Ivan Tirtiaux revient au 140 pour présenter son tout nouvel opus L’Oasis.

Le grand songwriter belge, Ivan Tirtiaux dévoile " L’Oasis ", son deuxième album, au 140 à Schaerbeek, le 25 avril.

"Folk organique, blues poétique, mélodies lunaires ciselées avec l'amour du mot, le chanteur belge Ivan Tirtiaux caresse, martèle, percute sa guitare et délivre des textes véraces et pénétrants. Sa musique se situe quelque part entre le blues tendre de Dick Annegarn, les ritournelles désenchantées de Nick Drake et l'eurythmie chaloupée de Chico Buarque. Des chansons qui célèbrent le hasard, le cours de la vie et les nombreux déboitements du destin. On y parle de voyages, de cailloux, de femmes, de rosiers, de désastres, d'océans… Après l’Envol son premier album solo très remarqué, il revient au 140 avec L’oasis, un album lumineux, intemporel et traversé de fulgurances, à paraitre sur le label parisien Le Furieux. Une voix, un style immédiatement reconnaissable, des arrangements raffinés portés par des musiciens captivants ".