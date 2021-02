Féminisme, écologie, Brexit : Julien Clerc revient avec un album sur des sujets de société

Autre thème d’actualité, le sort d’une planète aux ressources épuisées est au cœur de La rose et le bourdon, coécrite par le rappeur Vincha et Baptiste W. Hamon, explorateur du folk.

Et Paul Ecole (auteur en vogue, au service de Calogero, entre autres) brosse Brexit, mot qui a parlé tout de suite à Julien Clerc. L’artiste vient de rentrer en France après avoir vécu cinq ans à Londres.

J’avais un pied là-bas (pour y résider), mais un pied ici (pour travailler) : je passais beaucoup de temps dans l’Eurostar, et là, avec le Covid et le Brexit je me suis rendu compte que ce ne serait plus aussi facile de faire des allers-retours.