Dutronc & Dutronc à l’Arena5 de Bruxelles le 1er juillet 2022

Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité . Deux artistes hors du commun à retrouver sur scène à l’Arena5 de Bruxelles le 1er juillet 2022.

Arena5 est la brillante scène d’été en plein air qui sera une fois de plus le rendez-vous estival des amateurs de musique et de culture à Bruxelles et bien au-delà. La scène avec une vue impressionnante sur l’Atomium est située sur la Place de Belgique à Bruxelles entre les majestueux palais des expositions.

En 2021, Arena5 a marqué les esprits avec plus de 50.000 visiteurs à l’occasion des concerts de Caetano Veloso, Asaf Avidan et Hooverphonic, aux raves les plus débridées, avec la crème de la techno, comme Amelie Lens, Charlotte De Witte, Peggy Gou, 2ManyDjs, ou encore Tale of Us (en collaboration avec Hangar et Kompass Klub), ou encore Véronique Sanson, Feu Chatterton !, Marc Lavoine, Loïc Nottet.