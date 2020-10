Du verlan au "Mistral gagnant": Renaud célébré à la Philharmonie de Paris

De l'argot et du verlan, des engagements politiques à foison et des tubes comme "Mistral gagnant" qui ont marqué des générations de Français: le chanteur Renaud, à la popularité intacte depuis plus de 40 ans, est à l'honneur d'une rétrospective, construite autour des grands thèmes de sa vie.

"Putain d'expo", clin d'œil à la chanson "Putain de camion" (1988) écrite après la mort de son ami Coluche, démarre vendredi à la Philharmonie de Paris (jusqu'au 2 mai). Une rétrospective imaginée comme "une célébration" de la vie du chanteur de 68 ans dont les apparitions publiques sont désormais rares.

Renaud "va bien et à hâte de voir la rétrospective", a déclaré à l'AFP son frère jumeau, David Séchan, co-commissaire du projet avec l'agrégée de lettres modernes Johanna Copans, auteure d'une thèse sur le chanteur.