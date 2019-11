Décès de Fred Mella, le dernier Compagnon de la chanson

Edith Piaf et Les Compagnons De La Chanson "Les 3 cloches" (live officiel) | Archive INA -... Abonnez-vous http://bit.ly/inachansons 14 mai 1956 Au cours de l'émission "La joie de vivre consacrée à Gilbert Bécaud, Edith Piaf et Les Compagnons de la chanson interprètent "Les Trois cloches". Présence de Gilbert Bécaud au début et à la fin de la chanson. Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=inachansons