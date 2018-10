David Lafore, le concert en appartement, pour Francofaune

Samedi soir, les concerts en appartement du Glaïeuls Paradise accueillaient David Lafore dans le cadre du festival Francofaune. "Chez Louise", l'atmosphère était cosy, les lumières tamisées, et le concert acoustique.

Le chanteur déjanté de "Jalousie" et l'auteur tendre de "Danse avec moi" sont bien un seul et même homme. Qui a dévoilé un talent éblouissant, le temps d'un concert dont personne n'est ressorti indemne.

Drôle et intime, pudique et extraverti, l'artiste et ses contrastes se sont arrêtés au micro pour livrer ces quelques mots...