Clara Luciani reprend "Les Demoiselles de Rochefort" avec Vladimir Cauchemar

Clara Luciani et Vladimir Cauchemar - La chanson de Delphine (Clip officiel) - 13/11/2019

Exit les couleurs vives du film cultissime de Jacques Demy. Pour mettre en images leur duo, Clara Luciani et Vladimir Cauchemar font le choix d'une vidéo épurée en noir et blanc. Idem pour les violons originels, qui cèdent leur place à un piano. "La chanson de Delphine" était initialement chantée par Anne Germain pour le personnage campé par Catherine Deneuve dans le film sorti en 1967.

La version de l'interprète de "La Grenade" sera à retrouver sur la "Super-édition" de "Sainte-Victoire", attendue pour le 22 novembre prochain. On y retrouvera les nouveaux singles "Ma Soeur" ou encore "Qu'est-ce que t'es beau" avec Philippe Katerine.

"Sainte-Victoire", le premier album de Clara Luciani est sorti en avril 2018.

Michel Legrand est décédé en janvier dernier, à l'âge de 86 ans. Le plus célèbre des compositeurs de cinéma français avait remporté trois Oscars pour les films "L'affaire Thomas Crown" en 1969, "Un été 42" (1972) et "Yentl" (1984). En plus des "Demoiselles de Rochefort", Legrand avait composé les musiques, entre autres, des "Parapluies de Cherbourg" et de "Peau d'âne".