Bilal Hassani : des airs pop et dansants pour son nouvel album

Bilal Hassani est un phénomène. Il a 19 ans et représente la France à l’Eurovision ! Ce youtubeur, chanteur et artiste ne laisse personne indifférent… Il fait partie des favoris de cette 64e édition ! Suivi par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, Bilal assume tout ! Ses perruques, son maquillage, son homosexualité, et tant pis si cela dérange ! Juste avant de s’envoler pour Tel Aviv, il nous a fait le plaisir de jouer le jeu de l’instantané.

"Faire du bien"

Un discours qu’il a su peaufiner en partie grâce à ses nombreuses apparitions publiques et médiatiques, sous le regard omniprésent de sa mère, qui est aussi son manager, et avec laquelle le chanteur entretient une "relation fusionnelle".

S’il ne veut pas être réduit à son identité queer et à celle d'"Arabe à perruque", il reconnaît toutefois que la représentation qu’il apporte à la scène musicale française, "fait du bien à des gens et c’est ça qui compte".

Quant aux insultes et moqueries qui demeurent, notamment sur les réseaux sociaux, le chanteur, très présent sur TikTok (900.000 abonnés) et Instagram (598.000 abonnés), a pris le parti de s’en détacher, préférant mettre sa voix au service de combats "plus utiles".

Un peu plus d’un an et demi après la sortie de son premier album Kingdom, Contre-soirée s’impose donc comme un opus plus travaillé sur la forme.

Le premier, c’était l’aboutissement d’une vraie dizaine d’années de préparation à lancer ma carrière même s’il a été écrit en trois semaines, contre plus d’un an de travail pour celui-ci

Soigneusement léché avec l’utilisation de synthés ou de solos de guitare, l’album répond à une injonction fixée par le chanteur lui-même : faire de la musique qui aurait pu lui plaire il y a 10 ou 15 ans et qui pourrait encore lui plaire dans quelques années.

Je ne fais pas de la musique fast-food. Je fais de la pop certes mais ce n’est pas de la musique "Mc Do" dans le sens où je ne veux pas qu’elle soit consommée très vite et qu’on soit ensuite écœuré

Objectif relevé en douze titres pop et dansants.