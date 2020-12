Benjamin Biolay donne un nouveau souffle à son album Grand Prix

La période des fêtes est propice à la réédition d’albums. Benjamin Biolay, qui sera en concert au Cirque Royal le 18 décembre 2021, a notamment choisi Adé (chanteuse de Therapie Taxi) pour un duo inédit.

Dans le métier, on appelle ça une fin d’exploitation d’album. Cela signifie prolonger l’existence d’un disque, en le ressortant avec une version enrichie de nouveaux titres.

Benjamin Biolay, en fan de sport automobile, choisit toujours avec soin ses copilotes. Pour garder la bonne trajectoire de son album "Grand Prix" (sorti en juin), il lui donne une nouvelle carrosserie. Dans l’édition augmentée sortie le 11 décembre, on trouve notamment deux duos. Un avec Juliette Armanet ("Rue Saint-Louis en l’île") et un autre avec Adé (chanteuse de Therapie Taxi) dans "Parc fermé". Ce dernier titre a déjà revêtu plusieurs combinaisons, entre le format standard lâché sur les plateformes, la version acoustique confinée sur l’Instagram des deux artistes et celle, électrique, du concert privé, sans public, de Biolay sur Canal + mi-novembre.

Lire aussi : CelenaSophia reprennent le dernier titre de Benjamin Biolay et jouent leur nouveau single

Et les fans retrouveront aussi l’artiste français sur la scène du Cirque Royal le 18 décembre 2021. Le concert initialement prévu le 9 décembre avait été déplacé au 19 mai prochain avant de connaître un nouveau report fin 2021…

Plus d'infos sur le site de Benjamin Biolay

En pratique: concert le 18 décembre 2021 au Cirque Royal.

Réservations sur le site de la Fnac.