Autoportrait, le nouvel album d'Hugues Aufray, à 90 ans passés

Avec lui, l'interview devient tourbillon. L'homme à la crinière argentée ne tient pas en place dans le salon de sa maison des Yvelines. Il se lève et prend la posture de Bob Dylan quand on lui a remis la légion d'honneur - Aufray est une des rares personnes que Dylan a salué dans l'assistance ce jour-là racontent les témoins - ou montre comment l'interprète de "Like A Rolling Stone" fait pencher son pied de micro sur scène.

Le rencontrer, c'est toucher un pan d'histoire de la musique française - il a signé "Le Pénitencier" pour Johnny Hallyday d'après la version d'"House Of The Rising Sun" des Animals - et américaine. Il y a Dylan, donc, qu'il connaît bien et dont il a adapté en français les chansons.

"Certains disaient :Aufray fait n'importe quoi avec les textes de Dylan (rires). Mais la poésie ça se transmet, ça ne se traduit pas, la poésie est insaisissable", insiste-t-il, malicieux, auprès de l'AFP.

Caisse de vin

Outre un Prix Nobel de Littérature (Dylan), il a aussi rencontré un Prix Nobel de la Paix, Martin Luther King, avec qui il avait participé à un concert-évènement, dont il montre l'affiche.

"Quand j'étais jeune, j'étais allé à Harlem, on m'avait mis en garde, +tu es blanc, tu vas te faire casser la gueule+. Mais ce n'est jamais arrivé (rires)", raconte-t-il. La dernière chanson d'"Autoportrait" - "Y'a un homme qui rôde et qui prend des noms" - dénonce d'ailleurs le racisme, sur fond d'Amérique profonde gangrénée par le Ku Klux Klan.

Disponible vendredi, "Autoportrait" (Universal), avec ses titres folk et blues made in USA réinterprétés, est à l'image d'Aufray, débordant de vie et de ressources.

Jean-Baptiste Mondino devait réaliser la pochette. Mais le confinement a rebattu les cartes. La couverture, c'est finalement un autoportrait peint par l'artiste en 1999.

"Je suis un intermittent de la peinture", s'amuse-t-il. L'œuvre est au dos d'un panneau de caisse de vin, fendillé au milieu, ce qui confère un petit côté surréaliste. "Ca s'est décidé comme ça, mais ce n'est évidemment pas pour faire comme Dylan (rires)". Le "Zim" avait sorti "Self Portrait" en 1970, avec son visage peint par lui même. Aufray est aussi fan de comics, en témoigne son grand tableau inspiré du "Fantôme", justicier masqué apparu dans les années 1930.