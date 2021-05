Arno en piano voix pour un album riche en émotion

L’auteur du standard "Les yeux de ma mère", ici dans une version renversante, se fait rare dans les médias depuis qu’il a révélé se soigner d’un cancer du pancréas début 2020.

Pour parler du disque, c’est Kenny Gates qui s’y colle : cofondateur du label Pias, il a eu l’idée d’une collection d’œuvres en mode piano voix, inaugurée donc par Arno.

"L’idée est l’aller au cœur d’émotion. Quand on est tout nu, on ne peut plus se cacher derrière des productions incroyables et c’est là que les poils se dressent, que les tétons se durcissent (rires) ; vu que je représente Arno aujourd’hui, il faut y aller carrément (rires)", explique à l’AFP le responsable dans un entretien en visio.

"Arno --allez, je ne vais pas être très sympa (rires)--, il a parfois le complexe du rocker : évidemment qu’il a des textes émouvants, mais cachés derrière des grosses guitares. Je lui ai dit allons à l’essentiel, faisons pleurer les gens ensemble", poursuit-il.

Au début, Arno "était réticent" mais "Sofiane (Pamart) est venu faire une heure d’essai et ça a matché, il s’est pris au jeu, et maintenant il adore".

Ce que confie le chanteur dans une interview donnée à Vinyle&Audio : "En mode piano voix, tu écoutes la voix, tu reçois directement les textes. Les gens autour de moi ont été surpris. Eh bien moi aussi j’ai été surpris".

La magie opère sur ce disque qui sort ce vendredi : Sur "Give me the gift", Arno sonne comme Tom Waits, "Solo gigolo" cueille auditeur et auditrice d’entrée, la gorge se serre avec "Je veux vivre".