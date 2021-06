Roberto Saviano : Après Gomorra, Monsieur Mafia se dirige vers le documentaire audio

Roberto Saviano en fait partie, bien qu’il ne se décrit pas comme tel dans "Main basse sur le monde" . Condamné à mort par la Camorra après la publication de "Gomorra" , il vit désormais sous escorte policière permanente. "À force d’affronter le mal, il finit par nous transformer. Au départ, on est animé par une volonté de lutter pour la justice et la vérité. Mais on finit totalement intoxiqués, contaminés par le mal. Si je devais m’adresser au Roberto qui a écrit 'Gomorra' il y a quinze ans, je lui dirais de ne pas se lancer là-dedans. Et aussi d’être plus prudent", confie Roberto Saviano à ETX Studio.

On le connaît surtout pour son portrait sans concession de la Camorra , la mafia napolitaine . Après avoir vendu des millions d’exemplaires de "Gomorra", Roberto Saviano revient en force avec "Main basse sur le monde". Un premier documentaire audio dans lequel l’écrivain de 41 ans nous entraîne dans les coulisses du crime organisé dans le monde. Dans cette nouvelle enquête, les vies des grands patrons de la pègre se mêlent à celles de personnes comme Daphne Caruana Galizia et Marisol Macías Castañeda qui ont eu le courage de s’opposer à la criminalité, au péril de leur vie.

S’il lui est arrivé de se sentir abattu au cours de cette décennie "en quarantaine", l’auteur a surtout acquis une véritable expertise du crime organisé. A tel point que beaucoup le voient comme "Monsieur Mafia". "Les mafias italiennes sont les plus anciennes au monde. Quand on s’y intéresse, on finit par connaître les clés d’autres organisations criminelles en France, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Sud. Les gens m’interrogent toujours sur celles de leur propre pays parce que j’ai acquis une certaine connaissance de ces organisations", souligne-t-il.

Cette compréhension approfondie de la criminalité transparaît dans "Main basse sur le monde", où Roberto Saviano emmène les auditeurs loin de son Naples natal. Salvador, Malte, Russie… Cette enquête audio met en lumière les mécanismes qui permettent aux clans mafieux d’exercer leur influence aux quatre coins du globe. "Il existe de nombreuses différences entre toutes les organisations criminelles qui existent dans le monde, mais aussi plusieurs similitudes. Par exemple, celles en Amérique du Sud et en Europe n’entretiennent pas la même relation avec la police et l’armée", explique Roberto Saviano. "La corruption est beaucoup plus répandue au Mexique et au Brésil qu’en France ou en Italie. Mais les organisations criminelles de tous ces pays ont des structures hiérarchiques très similaires".