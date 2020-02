Objectif Plumes : un portail pour les lecteurs et professionnels du livre belge francophone

Objectif Plumes, c’est le nom du nouveau portail littéraire de la Ministre de la Culture et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et si vous passiez vos soirées d’hiver au coin du feu à bouquiner de la littérature belge ? Pour faire un choix parmi la créativité foisonnante de la littérature belge francophone, le portail Objectif Plumes pourrait s’avérer être un outil très intéressant. Il reprend pas moins de 5.000 auteurs belges francophones et plus de 37.000 oeuvres recensées ainsi qu’un agenda des événements littéraires et des dossiers pédagogiques.

Le site propose des idées de lectures au grand public et des contenus didactiques aux enseignants mais pas que. Il veut également impliquer tous les libraires, éditeurs, bibliothécaire et les auteurs eux-mêmes. Sa mise en ligne aura lieu le 4 mars prochain, à l’occasion de la Foire du livre.

Le secteur du livre belge francophone constitue un pôle économique important, ce qui ne l’empêche pas d’être fragile.

Le secteur du livre belge francophone, c’est effectivement plus de 153 millions de chiffre d’affaires en 2018, dont 64% à l’exportation. "Faire entrer dans la lumière le livre "bien de chez nous" de langue française, mais aussi wallonne, picarde ou encore bruxelloise, c’est la mission du portail Objectif Plumes." précise la Ministre de la Culture et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un site didactique

Le portail est pensé pour qu’il soit facile d’utilisations et qu’il regorge d’informations pratiques sur les auteurs. Vous pouvez par exemple faire une recherche précise sur un auteur ou une œuvre. Les résultats seront à chaque fois associés à une notice renseignant une présentation de l’écrivain, sa photo, son actualité, une critique du récit, parfois des extraits… Le tout parsemé ici et là de contenus vidéos ou audio.

Un bouton "inviter l’auteur(e) en classe" propose en outre aux enseignants d’organiser une rencontre avec leurs élèves. Quant aux utilisateurs qui se créent un compte, ils pourront poster des commentaires ou s’abonner à des newsletters. Les professionnels ont, eux, auront la possibilité d’ajouter des événements (dédicaces, rencontres littéraires,…) à l’agenda du portail.

En fin de compte, on pourrait presque comparer Objectif Plumes à une sorte de "wikipédia du livre", "on peut très vite s’y perdre en cliquant d’un renvoi à un autre", conclut avec enthousiasme Camille Walter, bibliothécaire et "bookstagrameuse". Ce qui permettra aux utilisateurs de découvrir du nouveau contenu à l’infini.

Marion Jaumotte avec Belga News